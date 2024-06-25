الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة الأنفاق يكشف خطة الربط السككى بين مصر ودول الجوار

د.طارق حامد الجويلي
د.طارق حامد الجويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق

كشف الدكتور طارق حامد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن خطة الدولة لتحقيق الربط السككي مع دول الجوار، حيث ستتم عملية الربط مع السودان من أبوسمبل حتى دنقلا، كما تم الاتفاق لتطوير خطة الربط السككي مع ليبيا، وسيتم البدء من مرسى مطروح والسلوم حتى بني غازي. 

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الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة محمد نجيب بمشروع القطار الكهربائى السريع

واستعرض الدكتور طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أهمية شبكة القطار الكهرباء السريع ومدى محدودية طاقة الشبكة الحالية الديزل بنقل 2 مليون راكب يوميًا، ونقل 13 مليون طن بضائع سنويًا خلال عام 2030، وعدم قدرتها على استيعاب أكثر ما استلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتي ستنقل 2.5 مليون راكب يوميًا و20 طن بضائع سنويًا عند اكتمالها. 

وكشف رئيس هيئة الأنفاق والطرق، عن تطوير شبكة مترو الأنفاق والجر الكهربائي بالإسكندرية "مترو الإسكندرية" أبوقير محطة مصر قد يصل حجم المسار لنحو 21.7 كيلو متر ليصل عدد المحطات لنحو 20 محطة، وقد يصل عدد الراكب بشكل يومي لنحو 1.5 مليون راكب لكل يوم، مشيرًا إلى أنه قد تستغرق مدة تنفيذ المشروع 30 شهرًا. 

واستكمل عملية تطوير ترام الرمل من محطة فيكتوريا إلى محطة المنشية، على أن يتم المسار المحطة على طول 13.2 كيلو متر مرورًا على 24 محطة تستوعب 450 ألف راكب بشكل يومي وتستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو 24 شهرًا. 

وجاءت كلمته خلال جلساته بمعرض Big 5 Construct Egypt ومعرض مصر للبنية التحتية والمياه تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تنظمه "دي إم جي إيفنتس"، الرائدة في تنظيم الفعاليات الحية، الضوء على عدد من القضايا الهامة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والمياه.
كما تبني  البرنامج الحواري "محادثات 5 Big"، جلسات تعليمية نظرية وعملية تحت أربعة مسميات رئيسية  "التكنولوجيا وإدارة المشروعات والاستدامة وإدارة المرافق". 

الدكتور طارق حامد الهيئة القومية للأنفاق الربط السككي شبكة القطار الكهربائي شبكة القطار الكهرباء

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