تشييع جثمان طالب ثانوي توفي قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدقهلية

شيع أهالي قرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، جثمان طالب الثانوية العامة أحمد حسني حسنين، والذي توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك قبل أدائه امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الطالب من مسجد الحمد بالقرية، عقب صلاة العصر، اليوم الثلاثاء، وجرى تشييع جثمانه لمثواه الأخير ودفنه بمقابر أسرته.

واتشحت قرية كوم الدربي بمركز المنصورة بالسواد، حزنًا على رحيل الطالب صاحب الـ18 عامًا، بشكل مفاجئ، بعدما أصيب بحالة إعياء، وجرى نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل ساعات من الامتحان.

ونعى أهالي القرية، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة شاوة الثانوية المشتركة، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء حزنًا على رحيله.

إصابة 3 طالبات بحالات إغماء وتشنجات خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة فى الدقهلية



أصيبت 3 طالبت خلال أدائهن امتحان الغة الأجنبية الثالثة بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالات تشنجات عصبية وإغماءات وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية وجرى نقلهن الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بغرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، كما تم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من وصول الأسئلة وذلك في الوقت المحدد لها وانتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات وخارجها وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب علي حرارة الجو.



وصرح وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة، وسرعة التدخل حال حدوث اى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن كل اللجان مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات، مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.