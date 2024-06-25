الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز

الشعب الديمقراطى: مدبولى قدم شرحًا وافيًا لأسباب أزمة انقطاع الكهرباء

خالد فؤاد
خالد فؤاد

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان واضحًا جدًا ومحددًا اليوم خلال المؤتمر الصحفي، وشرح للرأي العام أسباب أزمة انقطاع الكهرباء التي أرقت المواطنين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المشكلة بكل وضوح هي مشكلة تدبير عملة صعبة.

وأضاف فؤاد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها أثر مهم جدًا، فحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تقوم بجهد كبير جدًا لتدبير تلك الموارد.

ووجه رئيس حزب الشعب الديمقراطي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي نظرًا لاعتذاره للشعب المصري على لسان وزارتي البترول والكهرباء.

اكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولي المشكلة المواطنين احتياجات المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري

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