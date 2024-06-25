"الشعب الديمقراطي": نحن بحاجة لتكثيف جهود البحث العلمي لحل المشاكل التي نقابلها

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن هناك ضرورة لتكثيف جهود البحث العلمي لأجل وضع حل علمي للمشاكل التي نقابلها، مؤكدًا أننا استطعنا في ظروف أصعب من هذه الظروف أن نعبر بهذا البلد.



وأضاف فؤاد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا استطعنا في 1973 بالبحث العلمي وبالفهم والتدقيق والدراسة أن نكسر الظروف المحيطة، واستطعنا أن ندبر وقود للصواريخ وقمنا به بحماية سماء مصر في الدفاع الجوي في فترة 1973، متسائلًا: "هل علماء مصر ومركز أبحاث مصر حتلاقي وقت فين أهم من الوقت ده لكي تنكب علشان تساند الدولة المصرية".



وأوضح، أن الدولة المصرية يعمل فيها رئيسها المتدفق الجهد ليل نهار من أجل متابعة كل الأمور، ولا ينام من أجل أن يتحمل كل المشاكل ويقوم بحلها، مؤكدًا أن كل مناح الحياة في مصر هو مهموم بها، الأمر الذي جعله يصدر أمره للحكومة بحل المشكلة المعقدة التي نعاني منها جميعا.