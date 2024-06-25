الشوط الأول.. النمسا تتقدم على هولندا بهدف عكسي

تقدم منتخب النمسا على نظيره هولندا بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في يورو 2024.

اللقاء بدأ مبكرًا بهدف عكسي عن طريق مالين لاعب هولندا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6، بعدما حول عرضية لاعب النمسا براس في مرماه.

وفي الدقيقة 23 أضاع مالين انفراد تام بالمرمى، بعدما وضع الكرة على يمين حارس مرمى النمسا لتتحول إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 37 محاولة أرناوتوفيتش من كرة داخل منطقة لجزاء لكن تصدى لها فيربروجين

وجاء تشكيل هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: جيترويدا، فان دايك، دي فراي، أكي

خط الوسط: شوتن، رايندرز، فيرمان

خط الهجوم: مالين، ديباي، جاكبو

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوش، ووبر، لينهرت، براس

خط الوسط: جرليتش، سيولاد، سبيتزر

خط الهجوم: ويمر، أرناوتوفيتش، شميد

يأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية حيث يريد منتخب هولندا في تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط، من أجل التأهل لدور الـ16 من المسابقة.