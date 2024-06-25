الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الحكم عليه بالسجن.. من هو النائب الكويتي وليد الطبطبائي؟

النائب الكويتي وليد
النائب الكويتي وليد الطبطبائي

قضت محكمة كويتية أمس الإثنين، بالسجن لمدة أربع سنوات على النائب السابق وليد الطبطبائي في قضية أمن دولة. 

جاء هذا الحكم بعد اتهامه بكتابة تغريدة تُعتبر مخالفة للقانون، حيث اعتُبرت هذه التغريدة تدخلًا في صلاحيات أمير البلاد.

سبب سجن النائب السابق وليد الطبطبائي 

ووجهت النيابة العامة له في وقت سابق، تهمة التطاول على مسند الإمارة إلى النائب السابق وليد الطبطبائي، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وخلال التحقيقات، أنكر الطبطبائي هذه التهمة واعتبر أن التغريدة التي حُكم عليه بسببها بالسجن هي في الحقيقة تغريدة مفبركة ومزيفة صُنعت من قبل خصومه.

وسبق لـ"الطبطبائي" مواجهة المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، حيث نفى الاتهامات وطعن في صحتها، مؤكدًا أمام المحكمة أن التغريدة المثيرة للجدل هي "فوتوشوب" ومصطنعة، وأنها جاءت ضمن حملة مستمرة من قبل منافسيه.

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من هو وليد الطبطبائي؟

وكان النائب السابق وليد الطبطبائي، الذي يعد من النواب المقربين من جماعة "الإخوان المسلمين"، قد نشر تغريدة على حسابه في منصة "إكس" بمجرد إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور. 

في التغريدة، أكد الطبطبائي التزامه بالدفاع عن حريات الشعب الكويتي وحقوقه ومكتسباته الدستورية، مشيرًا إلى رفضه لأي مساس بها، قائلًا: "سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها".

وفي اليوم التالي، عاد ونشر تغريدة أخرى يتهم فيها دولًا لم يسمِّها بالتدخل في شؤون الكويت، مما أثار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية بالبلاد.

حكم سابق على وليد الطبطبائي

سبق أن صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على النائب السابق وليد الطبطبائي، في قضية دخوله مجلس الأمة بالقوة في نوفمبر 2011. استفاد الطبطبائي من عفو أصدره الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت الراحل، حيث تم إطلاق سراحه في 19 ديسمبر 2019 بعد قضاء فترة في السجن المركزي. تم تنفيذ العفو عن باقي فترة العقوبة المحكوم بها، بناءً على الاعتذار والالتماس الذي قدمه لأمير البلاد الراحل.

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