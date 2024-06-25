«الإصلاح والنهضة» يشيد بمؤتمر رئيس الوزراء بشأن أزمة الكهرباء

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بحضور وزراء الكهرباء والبترول واصفًا الخطوة بالمهمة وإن كانت متأخرة بعض الشئ، مؤكدًا ضرورة التواصل بشفافية وفاعلية مع المواطن.

وأضاف “عبد العزيز” بأن المواطن المصري تحمل كثيرًا في سبيل بناء بلده، وأن ما تم خلال الفترة الأخيرة من زيادة في عدد ساعات تخفيف الأحمال والانقطاع المفاجئ دون جدولة واضحة هو أمر ينبغي عدم تكراره لتداعياته السلبية على حياة المواطنين وعلى الأنشطة والأعمال الاقتصادية والتجاربة المختلفة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه لا بد من الاستجابة السريعة والفورية لتوجيهات الرئيس السيسي التي يكررها دائما والمتعلقة بتسهيل حياة المواطنين ومن أهمها إيجاد حلول جذرية للأزمة الحالية حتى لو كانت متدرجة وأن يتم الإعلان عنها بجداول زمنية ومستهدفات واضحة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح على أنه لا بد على الحكومة الجديدة أن تضع أزمة الكهرباء وتوفير بدائل لامدادات الطاقة المختلفة على رأس أولوياتها وأن يتم تفعيل ما عرضه رئيس الوزراء اليوم من خطة ترشيد للطاقة بشكل عادل وشامل بجانب ضرورة الرقابة الصارمة سواء من الجهات المعنية أو على مستوى المجالس التشريعية لضمان تحقيق المستهدفات من القرارات والتوجهات التي تقوم بها الحكومة.