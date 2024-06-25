أحمد طه: المستشفيات الجامعية شريك نجاح أساسي بالمنظومة الصحية في الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المستشفيات الجامعية شريك نجاح أساسي بالمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، قائلا إن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم بالأساس على انضمام جميع قطاعات مقدمي الخدمات لهذا النظام، بهدف إتاحة فرصة الاختيار أمام المنتفعين بشرط الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كبوابة أساسية لتعاقد المنشآت الجامعية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأشار طه إلى أن وحدة (هاني عارف) للسكتة الدماغية التي تم افتتاحها اليوم بمستشفيات جامعة عين شمس تعدّ إضافة هامة للقطاع الصحي المصري ولمنظومة التأمين الصحي الشامل كونها مركزًا طبيًا رائدًا في تقديم خدمة طبية عالية التخصص لقطاع كبير من المرضى الذين يصابون بجلطات مخية يؤدي التأخر في تشخيصها وعلاجها ولو لدقائق قليلة إلي عواقب وخيمة.

وثمّن التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها في تدعيم المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة وعلى رأسها بنكي الأهلي ومصر.

حضر مراسم افتتاح وحدة (هاني عارف) للسكتة الدماغية صباح اليوم د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، د. علي الأنور، عميد كلية الطب، ود. طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ود. احمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات عين شمس، ود. نيفين النحاس، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية طب عين شمس، ولفيف من القيادات والخبراء.

وأشاد الدكتور أحمد طه بحرص قيادات جامعة عين شمس على تأهيل العاملين على تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل مستشفيات الجامعة، مشيرا إلى التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة عين شمس والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR في تأهيل المستشفيات لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة حيث قام مركز التدريب المعتمد بالهيئة بتنظيم برنامجين للتعريف بمعايير "جهار" لاعتماد المستشفيات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف د. أحمد طه أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على تقديم أوجه الدعم الفني لاعتماد باقي مستشفيات ومراكز الجامعة، معربا عن فخره بحصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس علي اعتماد "جهار" كأول مستشفى جامعي يحصل علي هذا الإعتماد خاصة أن المستشفى متميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وهي خدمات تحتاج الى تعاون عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة، كما أنها تحتاج إلى تدريبات عالية لمقدمي الرعاية لهذه الشريحة العمرية الهامة.