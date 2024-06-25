الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تدخل حكومى عاجل لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.. كيف كانت ردود أفعال المواطنين؟

جريدة الدستور

رصدت كاميرا برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc،  ردود أفعال المواطنين على استجابة الحكومة لطلب تقليل خفض ساعات قطع الكهرباء.

قالت مواطنة: "كويس جدًا أن الرئيس أعطى للحكومة أمرًا بتقليل فترة انقطاع الكهرباء، ونأمل من الحكومة أن تسعى لما هو أفضل، لأنه توجد حاليًا امتحانات ثانوية عامة وأطفال صغار ومستشفيات شغالة، توجد فئات كثيرة جدًا في المجتمع تتأثر بشكل سلبي من انقطاع الكهرباء". 

وقال آخر: "انقطاع الكهرباء أزمة عالمية، سمعت أن في ميلانو بإيطاليا انقطعت الكهرباء، وفيه مطار في لندن انقطعت فيه الكهرباء أيضًا، في اليابان والصين والهند وكل دول العالم.. الدولة المصرية ليس لها تدخل في الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي لا بد لنا كمواطنين أن نقف بجوار الدولة ونتحمل.. صحيح أن انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين وثلاث أزمة صعبة ومعاناة، لكننا مع الدولة".

وقال شاب: "نقدر ما تمر به الدولة من ضغوط وظروف اقتصادية صعبة".

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