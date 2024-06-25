الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"زراعة النواب" تطالب بخطة محددة لتطوير برامج التنمية الزراعية

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.

وفي البداية أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، أهمية دور مراكز البحوث الزراعية في تلك المرحلة الحالية، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج وتوفير احتياجات البلاد، في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية مثل التغييرات المناخية.

وأكد الحصرى، أن البحث العلمى يلعب دورًا بارزًا فى سد الفجوة الغذائية والصناعية والتصديرية من المحاصيل الزراعية فضلًا عن دوره فى استنباط أصناف عالية الإنتاجية وملائمة للتغيرات المناخية.

وشدد الحصري، على ضرورة وجود خطة واضحة لمراكز البحوث الزراعية في دعم خطة التنمية الزراعية بالبلاد.

وبدوره قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في البحث العلمي، متابعا، لدينا قامات علمية كبيرة بـ ١٦ معملا بحثيا تابعا لوزارة الزراعة.

وأوضح عبد العظيم، أن تلك المعامل مقسمة إلى ثلاث مجموعات، تختص المجموعة الأولى بالإنتاج النباتى والمجموعة الثانية خاصة بالإنتاج الحيوانى والثالثة خاصة بسلامة الغذاء.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، لدينا نجاحات كبيرة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع فيها مثل القمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا، ولا ننكر أننا تأخرنا في بعض الملفات، ولكن هناك خطوات جيدة حاليا.

وأضاف، نسعى حاليا لزراعة الشعير في الأراضى ذات الملوحة المرتفعة، حيث نستهدف البدء بزراعة ألف فدان في المناطق الأكثر ملوحة، متابعا أيضا بدأنا أيضا في زراعة الجوجوبا في مناطق متعددة.

وعقب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، قائلا، نريد أيضا محاصيل بديلة للأعلاف وتقاوي البطاطس.

ورد رئيس مركز البحوث الزراعية، بالفعل هناك محاصيل بديلة للأعلاف.

وتابع، أيضا بالنسبة لتقاوى البطاطس، لدينا خطة لتوفير تقاوى بطاطس حديثة، حيث إن البطاطس هى الشغل الشاغل لنا منذ ثلاث سنوات ومن المتوقع خلال أربع سنوات أن نصل إلى توفير نصف حجم التقاوى.

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