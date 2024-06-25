الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تحذر من تأخر إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

العلاج على نفقة الدولة
العلاج على نفقة الدولة

تقدمت سوسن حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان لتوجيهه لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والتعليم العالي بسبب تأخير إصدار قرارات العلاج وعرقلة إصدار القرارات للمستشفيات الجامعية.

وقالت النائبة الوفدية في طلب الإحاطة فى الآونة الأخيرة، تلقيت عدة شكاوى من مواطنين يعانون من حالات مرضية خطيرة تستدعي علاجًا فوريًا إلا أنه تم تأخير علاجهم بالشهور بسبب صعوبة تحمل التكاليف الباهظة بأنفسهم وتؤثر هذه التأخيرات على حياة هؤلاء المواطنين، ما يزيد من تفاقم مرضهم وتدهور حالتهم العامة، موضحة أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر حقًا مكفولًا لجميع المواطنين بموجب القوانين الصحية التي تعمل بها مصر  ومع ذلك، فإن تأخير العلاج يبدو أنه يتعارض تمامًا مع هذا الحق، إضافة إلى الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على صحة الأفراد.

وأشارت "يجب تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لجميع المرضى ذوي الحاجة، سواءً كانوا قادرين على تحمل تكاليف العلاج أم لا. يجب أن يُعامل كل مريض بشكل عادل ويتم تأمين العلاج اللازم لهم في أسرع وقت ممكن علاوة على ذلك، أود أن أشير إلى ضرورة وضع آليات فعالة وواضحة لإدارة طلبات علاج المواطنين من قِبَل الدولة، لضمان أن يُنظر في حالاتهم بمهنية في الوقت المناسب.

اختتمت تصريحاتها بأن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات  وتوفير الرعاية الصحية للجميع.

مجلس النواب طلب إحاطة رئيس الوزراء المساعدة الطبية تكاليف العلاج

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

انفراد.. يورجن كلوب يكشف لـ«الدستور» حقيقة إلغاء رحلته للقاهرة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

مي فخري تقاضي الموسيقار هاني فرحات بعد طلاقها غيابيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا