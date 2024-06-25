تشكيل لجنة لسرعة توصيل شبكة التليفون الأرضي لقرى المحلة

قال إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ملف دعم الاتصالات من أهم وأبرز الملفات التى يعمل عليها منذ بدء الفصل التشريعي الثانى، وذلك لأهمية الاتصالات فى مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة والفترة المقبلة سواء فى الخدمات أو على صعيد القطاعات المختلفة والتحول الرقمي والميكنة والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة التى تستهدفها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف "الديب" أنه حصل على توصية من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، بشأن تشكيل لجنة لسرعة البت فى طلب الإحاطة الخاص بسرعة توصيل شبكة التليفون الأرضي إلى الأماكن المحرومة من الخدمة في قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بالغربية قائلاً:"يوجد بعض القرى بها أكثر من 20 ألف مواطن ولا يوجد بها خط تليفون أرضى أحد منذ عام 2011 وحتى الآن فى عصر التحول الرقمي".

وتابع بعد مناقشة طلب الإحاطة فى اللجنة، أوصت بسرعة تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية بالأمر للوقوف على آلية مد التليفونات الأرضية للتمتع بالخدمة لقاطني هذه القرى، لافتا إلى أن القرية تتمتع بكافة المرافق عدا الغاز الطبيعى، ومن ثم فهي مهيأة لتوصيل خدمات التليفون الأرضى، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الصدد منذ 2021 بشأن حرمان بعض القرى من شبكات التليفون الأرضى، أو تقوية الشبكات إضافة لشبكات المحمول وحصل على عدد من الموافقات في هذا الصدد التى كان لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة ومنتظر توصيل الشبكات للقرى المحرومة وتغذية المناطق التى تعانى من ضعف فى الخدمة.

أكد عضو مجلس النواب أن الدولة تبذل جهود غير عادية فى الملف المتعلق بالاتصالات وذلك اتساقا مع جهود التحول الرقمي والميكنة والرقمنة وعصر التطور التكنولوجى الذى تستهدفه الدولة المصرية.