الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجهزة الأمن تكشف عن كيان تعليم وهمي في الإسكندرية

الأمن
الأمن

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات  بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان – عدد 2 أكلاشيه – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 3 دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة كيان تعليمى قسم شرطة أول المنتزه الإسكندرية

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