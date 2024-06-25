أجهزة الأمن تكشف عن كيان تعليم وهمي في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان – عدد 2 أكلاشيه – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 3 دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.