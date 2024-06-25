تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية في ختام التعاملات.. والسعودية وقطر تقودان الارتفاع

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث شهدت بورصات السعودية وقطر ارتفاعا، فيما تراجعت في سلطنة عمان والكويت والأردن والإمارات.

ففي السعودية، ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي (تاسي) بمقدار 33.73 نقطة ما نسبته 0.3% ليقفل عند 11731 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

كما زاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.57% ما مقداره 55.22 نقطة ليصل إلى ما نسبته 0.57% ليصل إلى 9827.42 نقطة، حيث تم تداول 148 مليونا و868 ألفا و204 أسهم بقيمة 427 مليونا و340 ألفا 214.370 ريال عبر تنفيذ 16437 صفقة في جميع القطاعات.

وفي سلطنة عمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط "30" بمقدار 23.9 نقطة بنسبة 0.52% ليسجل 4598.32 نقطة، وبقيمة تداول 3 ملايين و294 ألفًا و815 ريال عُماني، كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.361% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.13 مليار ريال عماني.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 15.92 نقطة ما نسبته 0.23% ليبلغ 6978.18 نقطة، حيث تم تداول 114.5 مليون سهم عبر 11869 صفقة نقدية بقيمة 31.17 مليون دينار (نحو 95 مليون دولار).

كما انخفضت البورصة الأردنية بنسبة 0.25% لتصل إلى 2398 نقطة، وبلغت عدد الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار عبر تنفيذ 2158 صفقة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بشكل طفيف بمقدار 1.43 نقطة ما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 3999 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت قيمتها 305 ملايين درهم، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم بنسبة 0.23% ما مقداره 20.52 نقطة ليصل إلى 9002 نقطة، وبتداولات قاربت قيمتها الإجمالية مليار درهم.

وفي البحرين، تباين المؤشرا العام والإسلامي، حيث تراجع المؤشر العام بمقدار 2.07 نقطة مسجلا 2035.81 نقطة متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي الاتصالات والمال، فيما زاد المؤشر الإسلامي بمقدار 0.13 نقطة مسجلا 824.79 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و291 ألفا و190 سهما بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفا و832 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 47 صفقة.