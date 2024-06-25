مشيدًا بالتدخل الرئاسي.. حزب "المصريين" يطالب بحل جذري لأزمة انقطاع الكهرباء

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن، موضحا أن الرئيس السيسي يتابع الأزمة وتوجيهاته تؤكد شعوره بالمواطن وما ينتج عن انقطاع الكهرباء المتكرر وزيادة عدد ساعات تخفيف تحميل الكهرباء خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد.

وقال "أبو العطا"، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء سيكون له تداعيات سلبية وتأثير كبير على القطاعات الإنتاجية والمصرفية، الأمر الذي يكلف الدولة والمستثمرين خسائر كبيرة، مطالبا بضرورة التعامل الجاد من جانب الحكومة لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، دون أن تضع الحكومة حل جذري لها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق المحلات التجارية في ال 10 مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم خطوة جيدة وتسهم بكل تأكيد في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ليست حلا جذريا للأزمة، ويجب تشكيل لجنة لإدارة الأزمة في أسرع وقت ممكن بمشاركة كافة الوزارات والأجهزة المعنية لسرعة حل الأزمة، ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي تتسم بالمصارحة والشفافية، لا سيما في ظل زيادة مدة تخفيف الأحمال، التي حدثت الأسبوع الجاري، وأثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين.