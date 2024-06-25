الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات المتهمين في جريمة ذبح طفل وتقطيع أطرافه بأسيوط

المتهمين
المتهمين

أقر 3 أشقاء بتفاصيل ارتكابهم جريمة قتل لطفل في مركز البداري بمحافظة أسيوط أمام جهات التحقيق المختصة، والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر الأشقاء الثلاثة أنهم قاموا باستدراج طفل عمره 8 سنوات أثناء لهوه أمام المنزل، عقب ملاحظتهم أن حوزته هاتف محمول باهظ الثمن، واصطحبوه إلى أرض زراعية.

وكشف المتهمون الثلاثة، أنه عقب وصولهم إلى الأرض قاموا بذبح الطفل، واستولوا منه على الهاتف المحمول، واوضحوا أنه عقب تنفيذ جريمتهم قاموا بقطع كفي الطفل خوفا من أن يكون لهم بصمات عليها.

وتابعوا: عقب الانتهاء من الجريمة قاموا بإخفاء جثمان المجني عليه في الأرض الزراعية، ثم قاموا بحرق الهاتف المحمول لإبعاد كافة الشبهات عنهم.

كان قطاع الأمن العام قد ألقي القبض على 3 أشقاء متهمين بقتل طفل عمره (سن 8) عقب العثور على جثمانه بقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وبها جرح ذبحى بالرقبة وبتر بكفى اليدين.

جريمة قتل بشعة طفل في مركز البداري محافظة أسيوط مقتل طفل طفل البداري

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