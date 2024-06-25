صلاح حليمة: حدة الأوضاع العسكرية فى غزة أثرت سلبًا على الملاحة بالبحر الأحمر

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري، إنه مما لا شك أن منطقة البحر الأحمر هي منطقة مليئة بالقواعد العسكرية الثابتة والمتحركة.

الاضطرابات العسكرية بالبحر الأحمر

وأكد حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة البحر الأحمر منطقة استراتيجية مهمة للغاية، حيث تسيطر هذه المنطقة الملاحية على أكثر من ١٥٪ من حجم التجارة العالمية.

تطور الأوضاع في غزة

وأضاف في حديثه، أن التصعيد الذي يجري حاليًا في منطقة البحر الأحمر ليس أمرًا جديدًا على هذه المنطقة.

وأشار إلى، أن حدة الأوضاع في غزة كان لها دور أساسي في زيادة الاشتباكات والعمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، وذلك من خلال الضربات المتبادلة بين الكيان الصهيوني والحوثيين.