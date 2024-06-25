مندوب فلسطين: حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام وتنتهك كل يوم القوانين الدولية ويجب أن تخضع للمساءلة.

ودعا "منصور"، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، كل الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين.

ونوّه مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، أن كل دولة لديها مسئولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بأي شكل بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: "حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب.. والعالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني".