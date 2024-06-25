الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مندوب فلسطين: حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام وتنتهك كل يوم القوانين الدولية ويجب أن تخضع للمساءلة.

ودعا "منصور"، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، كل الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين.

ونوّه مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، أن كل دولة لديها مسئولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بأي شكل بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: "حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب.. والعالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني".

مندوب فلسطين العقاب إسرائيل مجلس الأمن القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني

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