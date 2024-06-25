الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكرم القصاص: الحكومة ملتزمة بالتوقيتات التي أعلنتها بخصوص انقطاع الكهرباء

أكرم القصاص
أكرم القصاص

أوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أهمية المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء لتوضيح جهود الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أنها خطوة مهمة جدًا خاصة مع غضب المواطنين من استمرار الأزمة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف “القصاص” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن اعتماد الحكومة سياسة المصارحة والمكاشفة يحسب لها، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بالتوقيتات التي أعلنتها بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء.

 

تخفيف انقطاع الكهرباء أزمة الكهرباء رئيس الوزراء أكرم القصاص

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