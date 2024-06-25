أكرم القصاص: الحكومة ملتزمة بالتوقيتات التي أعلنتها بخصوص انقطاع الكهرباء

أوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أهمية المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء لتوضيح جهود الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أنها خطوة مهمة جدًا خاصة مع غضب المواطنين من استمرار الأزمة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف “القصاص” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن اعتماد الحكومة سياسة المصارحة والمكاشفة يحسب لها، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بالتوقيتات التي أعلنتها بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء.