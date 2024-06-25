متحدث الحكومة يعلن الموعد النهائى لتقنين أوضاع اللاجئين (فيديو)

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن آخر المستجدات بشأن قرار الحكومة بتقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، موضحًا أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في البلاد، المعفيين من تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية في جميع المحافظات، ستنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن 30 يونيو هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية للاجئين المقيمين في مصر، مع وجود موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من تراخيص الإقامة من كافة مؤسسات الدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد "الحمصاني" أن وزارة الداخلية تعمل بشكل منضبط في موضوع تقنين أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة، مشددًا على أن مصر تستضيف ضيوفها الكرام بشكل ترحاب، ولكن هناك نظام وقواعد محكمة يجب الالتزام بها.