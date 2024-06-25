مندوب فلسطين بمجلس الأمن: أعداد وفيات الفلسطينيين بسجون الاحتلال 4 أضعاف "جوانتانامو"

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إنه يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى إلى تقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "منصور"، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة دون تأجيل.

وأشار مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إلى أن من مات من الفلسطينيين نتيجة التعذيب داخل سجون الاحتلال يعادل 4 أضعاف من ماتوا في سجون جوانتانامو.

ونوه "منصور"، أن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "نحن أمة سجناء.. وما من أسرة فلسطينية واحدة ليس لديها سجين أو عدة سجناء داخل سجون الاحتلال".

وتابع مندوب فلسطين: "أحثكم جميعا على الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الاستثمار في السلام"، مضيفًا أن إسرائيل أعلنت أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة".