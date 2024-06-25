الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزة مصطفى تحذر من أجندات سودانية تحاول إحياء عادة ختان الإناث

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

حذرت الإعلامية عزة مصطفى، من محاولات تنفيذ أجندات سياسية ودينية واجتماعية تهدف إلى إعادة ختان الإناث، مما يمثل تراجعًا خطيرًا إلى الوراء.

وأوضحت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هناك أطباء سودانيين يروجون لختان الإناث في منطقة فيصل، حيث يقومون بإجراء العمليات بشكل غير قانوني، ويتركون أرقام هواتفهم للتواصل، ويحددون سعر العملية بـ3000 جنيه، وأضافت أن هؤلاء الأطباء يعملون بشكل فوضوي ويثيرون ضجة كبيرة.

وأشارت إلى وجود حديث عن ترحيل بعض هؤلاء الأطباء، مشيدة بمن اتخذ هذا القرار، وأكدت أن مصر بذلت جهودًا جبارة من خلال الأزهر ووزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الأخرى، لإنهاء وتجريم ختان الإناث، كما أن هذه الجهود شملت حملات توعية واسعة النطاق وصرف مبالغ كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

واختتمت "مصطفى" حديثها، بالتعبير عن استيائها من السودانيين الذين يروجون لختان الإناث عبر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك تحديًا للجهود المبذولة في مصر.

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