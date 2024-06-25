«الدستور» تنشر جداول المباريات المتبقية في دوري نايل (صور)

كشفت رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب عن جدول المباريات المؤجلة إضافة للجولات31، 32، 33، 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "موسم 2023-2024.

وتأكدت نهاية بطولة الدوري المصري هذا الموسم بمباريات الجولة 34 والأخيرة يوم الأحد 18 أغسطس 2024.

كان الزمالك قد اعتذر عن عدم خوض مباراته أمام الأهلي في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري، ليتم اعتباره مهزومًا بهدفين دون مقابل مع خصم 3 نقاط من رصيده.

وأعلن الزمالك عدم خوضه أي مباراة في دوري نايل لحين خوض مختلف الفرق بقية مبارياتها المؤجلة من الدور الأول.

وجاء جدول ما تبقى من مباريات لبطولة دوري نايل كالآتي:

جدول مباريات الجولة 31

جدول مباريات الجولة 31

جدول مباريات الجولة 32

جدول مباريات الجولة 33

جدول مباريات الجولة 34

جدول المباريات المؤجلة