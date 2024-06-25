بالأرقام.. تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي يسعى لتوضيح رؤية الحكومة في التعامل مع أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، أن وزارة البترول تعاقدت على استيراد شحنات جديدة من المازوت بنحو 300 ألف طن إضافية، بقيمة 180 مليون دولار، وسيتم استلام هذه الشحنة الأسبوع المقبل، كما أشار إلى تخصيص مليار دولار لاستيراد كميات إضافية من البترول لتجاوز فترة الصيف دون انقطاع للكهرباء.

وأضاف أن زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات ستستمر حتى اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، وبعد ذلك سيتم العودة لساعتين، مؤكدًا أنه مع انتهاء الأسبوع الثالث من شهر يوليو، سيتوافر الوقود الكافي لوقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال بالكامل حتى انتهاء فترة الصيف في بداية شهر أكتوبر.

وفيما يتعلق بعدم الالتزام بجدول انقطاع الكهرباء كما حدث بالأمس، أوضح "الحمصاني" أن ما حدث كان أمرًا طارئًا، وأنه سيتم الالتزام بجدول تخفيف الأحمال كما هو معلن، لتجنب تكرار ما حدث.

واختتم "الحمصاني" حديثه بالتأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لغلق المحال التجارية في العاشرة مساءً، ودراسة وضع مواعيد مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء.