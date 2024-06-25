الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن: "على الجميع التكاتف مع الحكومة وأزمة الكهرباء هتتحل وهنعدي" (فيديو)

أحمد أمين مواطن من
أحمد أمين مواطن من محافظة الفيوم

قال أحمد أمين، مواطن من محافظة الفيوم، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة مساء اليوم الثلاثاء فيما يخص أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قرارات مسؤولة ناتجة عن إحساس الحكومة بالمواطن ومعاناته، مشيرا إلى أن أزمة الكهرباء سببها الأساسي هو توفير الوقود وهذه أزمة عالمية ضربت العديد من دول العالم.

 

على الجميع التكاتف مع الحكومة


وأضاف أنه يجب على المواطنين التحمل لحين انتهاء الأزمة وخاصة أن الحكومة في سبيلها لتوفير الأموال اللازمة للقضاء على تلك الأزمة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة اليوم بغلق المحلات في العاشرة مساءً قرار صائب ومطبق في جميع دول العالم كما يجب على المواطن ترشيد الاستهلاك كي نساعد الحكومة في عبور تلك الأزمة التي من المتوقع أن تنتهي في غضون أسابيع وفق تصريحات الحكومة المعلنة صباح اليوم، معقبا: “أزمة هتنحل وهتعدي”.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر اليوم الثلاثاء، إنه تقرر في ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحًا اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

 

وتابع قائلا: "استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الحالى، واعتبارا من الأسبوع القادم ساعتين يوميا، والتقليل تدريجيا لحين انتهاء الأزمة تدريجيا ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث من الشهر المقبل".

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