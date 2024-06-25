وزير الدفاع الإسرائيلى: الولايات المتحدة أكبر داعم لنا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل لا تنسى وقوف واشنطن معها منذ اليوم الأول لهجوم السابع من أكتوبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي،: "نحن عند مفترق طرق وأنا هنا في واشنطن لبحث أهدافنا المشتركة مع الولايات المتحدة، أكبر داعم لنا".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العمل للتوصل لاتفاق بشأن جبهة لبنان"، مضيفًا:"آن الأوان لتفي واشنطن بالتزاماتها بشأن تزويدنا بالأسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات".