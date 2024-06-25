الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندي يكشف عن أخطر صنف من الناس (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنا سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه وأرضاه، قال الناس أربع، الأول رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذلك عالم فاتبعوه، والثاني رجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذلك غافل فذكروه، والثالث رجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فذلك طالب علم فعلموه، والرابع رجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فذلك “حمار” فاجتنبوه.

 

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "الصنف الأخير ده ما أكثرهم على السوشيال ميديا، ملأوا الدنيا، صوتهم عالي وعاملين دوشة، تجدهم في كل مكان الأزقة والكفور والحواري، وهم خطر جدًا أخطر حاجة، كلامه رفس، تقوله حديث أو آية يتريق، تتحدث معه بالعقل يتريق".

 

وأردف: “لا تجادل هذا الصنف، عندما تتعامل مع شبهات حول السنة، تتعامل مع واحد يريد أن يفهم أو شخص يتهكم، الشخص الذي يتهكم لا ينفع معه الحديث العقلاني، وإنما يجب أن تتهكم مثله”، مستشهدًا بالآية "وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ".

 

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