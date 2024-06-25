جالانت: جاهزون لأى سيناريو فى مواجهة حزب الله

قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، مستعدون لمناقشة أي خلافات، مشيرًا إلى أن الوقت ينفد أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع حزب الله.

وأضاف جالانت وفق وكالة رويترز الاخبارية، جاهزون لأي سيناريو في مواجهة حزب الله ، متعهدًا مصممون على تغيير الواقع في الجبهة الشمالية، مضيفًا نتطلع للعمل مع واشنطن للتصدي لوكلاء إيران.

آخر التطورات في غزة

واستشهد ما لا يقل عن 37658 فلسطينيًا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

قال معهد RIAS الرقابي يوم الثلاثاء إن الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا، من الكتابة على الجدران إلى محاولات الحرق العمد، ارتفعت بنسبة حوالي 83% العام الماضي، بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المعهد، إن حوالي نصف الحوادث المعادية للسامية المسجلة والبالغ عددها 4782 كانت مرتبطة بالنشاط المناهض لإسرائيل، والعديد منها يتعلق بإنكار المحرقة النازية التي قُتل فيها ستة ملايين يهودي.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء بأنه يتعين على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة في الجيش، وهو مرسوم من المرجح أن يرسل موجات من الصدمة عبر ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الثلاثاء عن مساعدات إضافية لغزة بقيمة 19 مليون يورو (20.3 مليون دولار) وانتقدت أجزاء من الحكومة الإسرائيلية بسبب تصرفاتها التي قالت إنها تقوض أمن البلاد على المدى الطويل. وكان بيربوك في القدس في إطار الجهود المبذولة لمنع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي.

لا يزال هناك خطر كبير من المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة طالما استمر الصراع بين إسرائيل وحماس وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وفقًا لتقييم أجرته منظمة مراقبة الجوع العالمية (IPC).

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستقضي الأسابيع المقبلة في محاولة حل الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وإنها تفضل حلًا دبلوماسيًا.

وقال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي أيضًا إن إسرائيل تناقش مع واشنطن جهودًا مشتركة محتملة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية لإيجاد بديل لحكم حماس في قطاع غزة.

قال مسئولون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 24 فلسطينيًا في ثلاث غارات جوية منفصلة على مدينة غزة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، في حين كثفت الدبابات توغلها في مدينة رفح بجنوب القطاع. وقال مسعفون إن اثنتين من الغارات أصابتا مدرستين في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل. وأدى هجوم آخر على منزل في مخيم الشاطئ، وهو أحد مخيمات اللاجئين التاريخية الثمانية في قطاع غزة، إلى مقتل 10 آخرين.