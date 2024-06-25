لطلاب الثانوية العامة.. مشروبات مهمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تعتبر فترة الامتحانات من أصعب الفترات التي يمر بها طلاب الثانوية العامة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح من الضروري الاهتمام بنوعية المشروبات التي يتناولها الطلاب للحفاظ على تركيزهم وصحتهم.

وتلعب المشروبات الصحية دورًا كبيرًا في تزويد الجسم بالترطيب اللازم وتعزيز القدرة على التحصيل الدراسى، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

الماء:

يُعد الماء من أهم المشروبات التي يجب على الطلاب تناولها بكميات كافية يوميًا. يساعد الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتحسين وظائف الدماغ، وتعزيز التركيز. يجب أن يحرص الطالب على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، ويمكن زيادة الكمية في الأيام شديدة الحرارة.

العصائر الطبيعية:

تُعتبر العصائر الطبيعية مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. يمكن تناول عصير البرتقال، أو الليمون، أو الرمان، حيث تحتوي على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في التخلص من الإرهاق. يفضل تناول العصائر بدون إضافة سكر للحفاظ على قيمتها الغذائية.

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الانتباه. كما أنه يُساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر الذي قد يصاحب فترة الامتحانات. يمكن تناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا، مع الحرص على عدم الإفراط لتجنب الأرق.

اللبن (الحليب):

يُعتبر اللبن مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والبروتينات الضرورية لنمو الجسم وتعزيز الطاقة. يمكن تناول كوب من اللبن صباحًا أو قبل النوم، كما يمكن إضافة الفواكه الطازجة أو العسل للحصول على مشروب مغذي ولذيذ.

مشروب النعناع والليمون:

هذا المشروب منعش ومفيد للغاية، حيث يساعد النعناع في تهدئة الجهاز الهضمي، ويعمل الليمون على تنقية الجسم من السموم. يمكن تحضير هذا المشروب بإضافة أوراق النعناع الطازجة إلى الماء مع شرائح الليمون، وتناوله باردًا.

مشروبات الأعشاب:

تُعد مشروبات الأعشاب مثل الكركديه، والبابونج، واليانسون من المشروبات المفيدة التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم. يمكن تناول هذه المشروبات بين الوجبات للحصول على فوائدها الصحية.

ينبغي على طلاب الثانوية العامة الاهتمام بشرب كميات كافية من السوائل الصحية لتجنب الجفاف والحفاظ على أداء عقلي وجسدي مثالي. تُساهم هذه المشروبات في تحسين التركيز وتقليل التوتر، مما يساعد الطلاب على اجتياز فترة الامتحانات بسلام ونجاح