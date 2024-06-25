الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار مقابلات اليوم الثاني للدفعة الخامسة من برنامج "تأهيل الشباب للقيادة"

المقابلات
المقابلات

واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، لليوم الثاني، أعمال مقابلات المرحلة الأخيرة من مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

 

واستمر توافد المتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خلال فعاليات اليوم الثاني من المقابلات الشخصية وهي المرحلة الأخيرة من مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج، لمن اجتازوا كافة مراحل الاختبارات السابقة، لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة للبرنامج بمشاركة العديد من رؤساء الهيئات والشركات ونواب المحافظين والشخصيات العامة.

 

مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة

 

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، شهدت المرحلة الأخيرة من مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهي مرحلة المقابلات الشخصية والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام، وذلك لمن اجتازوا كافة مراحل الاختبارات السابقة، بمشاركة بعض الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين والشخصيات العامة.

تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتقديم البرنامج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة "المدرسة الرئاسية للقيادة"، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل الكوادر الشبابية المصرية، وصقل المهارات الشخصية والقيادية لديهم؛ عن طريق محتوى تدريبي من المعارف المتنوعة؛ التييتم إعدادها وتحديثها بشكل مستمر على يد نخبة من المتخصصين.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة نواب المحافظين الشخصيات العامة رؤساء الهيئات

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