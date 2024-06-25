استمرار مقابلات اليوم الثاني للدفعة الخامسة من برنامج "تأهيل الشباب للقيادة"
واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، لليوم الثاني، أعمال مقابلات المرحلة الأخيرة من مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
واستمر توافد المتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خلال فعاليات اليوم الثاني من المقابلات الشخصية وهي المرحلة الأخيرة من مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج، لمن اجتازوا كافة مراحل الاختبارات السابقة، لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة للبرنامج بمشاركة العديد من رؤساء الهيئات والشركات ونواب المحافظين والشخصيات العامة.
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، شهدت المرحلة الأخيرة من مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهي مرحلة المقابلات الشخصية والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام، وذلك لمن اجتازوا كافة مراحل الاختبارات السابقة، بمشاركة بعض الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين والشخصيات العامة.
تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتقديم البرنامج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة "المدرسة الرئاسية للقيادة"، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل الكوادر الشبابية المصرية، وصقل المهارات الشخصية والقيادية لديهم؛ عن طريق محتوى تدريبي من المعارف المتنوعة؛ التييتم إعدادها وتحديثها بشكل مستمر على يد نخبة من المتخصصين.