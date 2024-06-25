الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز

لليوم الثالث.. تراجع وتيرة الاشتباكات على الجبهة اللبنانية والاحتلال يطلق حرب الشائعات

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن وتيرة الاشتباكات متراجعة لليوم الثالث على التوالي مقارنة بالأيام السابقة لعيد الأضحى المبارك، ويتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة حرب أخرى، وهي حرب نفسية موجهه ضد اللبنانيين.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حرصت خلال الآونة الأخيرة على ترديد العديد من الشائعات مثل خروج عدد من السفراء، واستعداد وحشد عدد من الجنود لاقتحام بري للجنوب اللبناني، وآخر هذه الشائعات ما تردد حول تخزين أسلحة تابعة لحزب الله بمطار رفيق الحريري في بيروت، كل هذه الأمور تأتي في إطار حرب نفسية تبدو ممنهجة من قبل تل أبيب باتجاه بيروت.

ولفت أنه في المقابل يشن حزب الله حرب نفسية من خلال نشر الفيديو المعروف بـ "الهدهد"، والذي رصد عدد من المواقع وصولا إلى ما بعد حيفا، وفقا لتصريح الأمين العام للحزب، بجانب الفيديو الذي نشر منذ يومين بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، وتضمن إحداثيات دقيقة لمواقع عسكرية دون تحديدها في إشارة إلى أن هذه المواقع قد تصلها صواريخ ومسيرات حال قرار إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

القاهرة الإخبارية حزب الله وإسرائيل إسرائيل حزب الله بيروت

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