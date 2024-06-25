الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يهاجم وزارة الرياضة لتقاعسها عن إنشاء مشروعات شبابية بدمياط

ضياء داود
ضياء داود

هاجم ضياء داود، عضو مجلس النواب وزارة الشباب، بسبب تقاعسها عن إنشاء عدد من المشروعات الشبابية بمحافظة دمياط.

وقال داود، أثناء اجتماع لجنة الشباب برئاسة د.محمود حسين، الثلاثاء خلال استعراضه طلب إحاطة بشأن عدم تنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب عزبة البرج بدمياط إن الوضع في الرياضة المصرية أصبح جد خطير، وهو ما يتضح للجميع من خلال تراجع تصنيفنا في عدد من اللعبات الرياضية.

وأكد أن ذلك الوضع لن يستقيم، ولن تنفع المسكنات لأن القادم صعب ولن نصمت علي عدم الاهتمام بمطالب النواب، مطالبا وزارة الشباب سرعة تنجيل وإضاءة الملعب الخماسي بمركز شباب برج العرب.

ورفض ضياء داود، رد مسئولي وزارة الشباب، بأن عدم تنجيل الملعب يعود إلي إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن تلك المبررات غير مقبولة ويجب على الوزارة عدم تصدير أزمة بأن حياة كريمة هي السبب في تأخر تنفيذ المشروعات.

النائب ضياء داود مجلس النواب وزارة الشباب المشروعات الشبابية اجتماع لجنة الشباب

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