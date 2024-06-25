زاهى حواس: الفراعنة اهتموا بمرض السرطان وعلاجه

كشف زاهى حواس عالم الآثار المصرية، عن أن الفراعنة منذ 5 آلاف عام اهتموا بتشخيص السرطان وعلاجه.

وقال حواس خلال زيارته مركز أورام الفيوم إنه اكتشف أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم، موضحا أن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين.

وتفقد حواس خلال زيارته وحدات المركز والعمليات والعلاج الإشاعاعي، ووحدات العلاج الكيماوي ووحدات علاج البؤر السرطانية للكبد، ووحدات المناظير.

وفي نهاية الجولة أهدى الدكتور صلاح أبو طالب الدكتور زاهي حواس درع المركز.