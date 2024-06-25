الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": آليات الاحتلال تدمر مبانى وطرقات رفح الفلسطينية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف في رفح الفلسطينية منذ قرابة الـ50 يومًا، فمدفعية الاحتلال مستمرة في تدمير المنطقة الشرقية والوسطى، فيما تتولى الآليات العسكرية المتوغلة إلى حدود البحر، تدمير المنازل والمباني والطرقات. 

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وقبل قليل كانت هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف المناطق الجنوبية لقطاع غزة لاسيما المناطق التي حددها بأنها آمنة، وطلب من الفلسطينيين للنزوح إليها إذا كانوا يريدون الحفاظ على حياتهم في ظل العدوان المتصاعد على القطاع، لكن ما جرى مؤخرًا يدلل بشكل قاطع أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، وقوات الاحتلال قصفت منزلًا في خان يونس أدى لاستشهاد 4 أشخاص.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية آليات الاحتلال بشير جبر العدوان الإسرائيلى

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