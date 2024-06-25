الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عطل فني استمر 12 ساعة.. متحدث الحكومة يوضح أسباب أزمة الكهرباء (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحادث الطارئ الذي تعرضنا له أمس من حيث انقطاع الكهرباء لهذه الفترات الطويلة، نتج عن توقف أحد حقول الغاز عن العمل، موضحًا أن الدولة المصرية مرتبطة بشبكة إقليمية، التي تعمل على تزويد دول البحر المتوسط بالغاز الطبيعي، وهذا يمكن الدولة من الاستفادة من فائض الدول الأخرى.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العطل الفني استمر لمدة 12 ساعة، كما أن العودة إلى العمل بصورة طبيعية بعد هذه الأزمة تتطلب حوالي 24 ساعة، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي أي مشكلة كبيرة قد تحدث في الشبكة، كان لابد من زيادة تخفيف أحمال الكهرباء بصورة مؤسفة وخارجة عن إرادتنا.

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