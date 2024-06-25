خالد الجندي: اربطوا كل أموركم بالله يفرج لكم الأحوال

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الناس للتوسل إلى الله كي يفرج أحوالهم، قائلًا: "أيام الأزمة الاقتصادية، قلت لكم أثناء مشكلة الدولار، والحمد لله الذي لم يخيب لي ظنا ولا سعيًا لكن البعض اتخذها سخرية وتطاولا واستهزاء، قلت لكم اربطوا الدولار بالواحد القهار".

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "الحمد لله الذي أنعم علي بإثبات النظرية أمامكم من خلال القرآن الكريم، قلت استغفر ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال.

وتابع: "قلت خلوا بتوع الاقتصاد يشوفوا شغلهم، وندعو الناس للعمل والإنتاج والتوسل إلى الله اتحلت المشكلة، نتعامل مع الله ونثق في الله ولا ترتعد فرائسنا، لكن كلامي ثقيل على قلوب الملحدين، الذين يكرهون الدين".

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