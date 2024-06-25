كشف لغز سرقة مبلغ مالي من صيدلية بمنطقة العجوزة

توصلت تحريات رجال المباحث في الجيزة، إلى كشف هوية منفذ حادث سرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية بمنطقة العجوزة، حيث استعان بآخرين لتنفيذ الجريمة وتم تحديد هويتهم.

كان قد تلقى رئيس مباحث العجوزة بلاغا من مالك صيدلية يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل الصيدلية ملكه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة.

توصلت تحريات ضباط مباحث العجوزة إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تمكنوا من القبض عليهم، وتبين أن أحد المتهمين كان يعمل بالصيدلية، وقرر الاستعانة بباقي المتهمين لسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.