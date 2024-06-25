الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكرتير عام شمال سيناء يترأس اجتماع اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

الاجتماع
الاجتماع

قال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه تم زيادة الحيز العمراني لمدينة العريش تجاه الغرب، نظرا للتوسعات المستقبلية وزيادة عدد السكان.


وأكد الغندور خلال ترأسه لاجتماع  اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة شمال سيناء، وقف جميع التعديات على المناطق الساحلية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين عن طريق حاملي الضبطية القضائية للجهات المشتركة في اللجنة.


واستعرض الغندور، تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الساحلية  وعلى رأسها عمليات النحر في الشواطئ، بجانب أضرار هذه الارتفاعات على النباتات الطبيعية.


ووجه الغندور، بضم خطة الأزمات للمخطط الاستراتيجي للمحافظة، وعرض الخرائط الممثلة للمخاطر التي يتعرض لها الشاطئ، وتحديد أماكن الخطورة من خلال الخرائط، وتقسيم الساحل إلى عدة قطاعات، وعرض المخطط الاستراتيجي للمحافظة من خلال إدارة التخطيط العمراني، وتنفيذ زيارة ميدانية للمناطق الأكثر خطورة لمشاكل النحر من قبل أعضاء اللجنة.


ومن جانبها، استعرضت الشيماء أحمد عبيد، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة ومقرر اللجنة توصيات الاجتماع الأول للجنة وهي التواصل مع إدارة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة الموارد المائية والرى من قبل مقرر اللجنة لمتابعة إرسال الخرائط الممثلة للمخاطر التي يتعرض لها الشاطئ بالمحافظة، عرض الخطة الاستراتيجية 2050 على اللجنة في الاجتماع القادم لمراجعتها في ضوء الخرائط التي سيتم دعم المحافظة بها، إعداد دليل استرشادى بالإلتزامات القانونية، والضوابط الخاصة بالمخالفات والعقوبات طبقا لقوانين ( البيئة - المحميات - المخلفات - الموارد المائية ) ومشاركتها مع أعضاء اللجنة.


وأكدت مقرر اللجنة، التنسيق مع مركز النيل للإعلام  لتنفيذ ندوة بيئية تثقيفية بهدف رفع الوعى المجتمعي بمخاطر تغير المناخ والتعريف بإدارة المشروع وإدارة اللجنة.


وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رؤساء مجالس المدن بالمحافظة، رئيس قطاع شبكات الكهرباء، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مدير الشركة الحديثة للغاز الطبيعى، مدير منطقة التليفونات، مدير مديرية الاسكان والمرافق، مدير مديرية الزراعة، مدير منطقة الثروة السمكية، مدير مديرية الطرق والنقل، مدير مديرية الموارد المائية والري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، مدير مديرية الزراعة، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، مدير جهاز شؤون البيئة، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، مدير مركز المعلومات بالمحافظة، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، مسؤول نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة، مدير مركز البحوث الزراعية، مدير إدارة محمية الزرانيق.

محافظة شمال سيناء مدينة العريش عدد السكان الضبطية القضائية ارتفاع درجات الحرارة المناطق الساحلية

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