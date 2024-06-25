الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 مصابين في انهيار سقف غرفة عقار شرق الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت منطقة العصافرة بنطاق حي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار سقف حجرة بالدور الثالث بعقار مأهول بالسكان، ومكون من دور أرضي وثلاث أدوار علوية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

بلاغ بانهيار أجزاء من عقار 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ورود بلاغ بسقوط سقف حجرة الدور الثالث بأول شارع 10 متفرع من شارع 30 أبو كمال من شارع 45 بجوار بنطاق حي المنتزه ثان وحدوث إصابات.

 

انتقال الأجهزة الأمنية 
انتقلت الأجهزة المعنية بصحبة مسئولي الحي وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف بالدور الثالث علوى بالعقار المكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية والحالة الإنشائية للعقار قديم ويوجد به شروحات وهو على مساحة 70 متر تقريبا وعدد 3 شقق شقة واحدة بالدور.

وأسفر تساقط سقف الحجرة في إصابة رمضان خلف 58 سنة، و5 أشخاص آخرين مصابين من أفراد أسرته ونقلهم للمستشفى الميرى، دون حدوث وفيات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات من قبل الإدارة الهندسية والعرض على لجنه المنشأت الآيلة للسقوط، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


وكانت قد قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار سقف حجرة الدور الأول على الأرضي من عقار مأهول بالسكان، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وطلب ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.

بلاغ بسقوط أجزاء من عقار

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف حجرة بـ٧ شارع عطفة إبن خاقان متفرع من شارع عرفان محرم بك حي وسط ووجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، ومسئولي حي وسط لمكان الانهيار، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم مكون من دور أرضي ودورين علويين،  وانهار سقف غرفة من الدور الأول على الدور الأرضي ووجود عدد ٣ أشخاص مصابين من أسرة واحدة من قاطني الدور الأرضي وهم محمد سمير فهيم، ٢٠ سنة، كسر بالساق الأيسر، ووالدته ذكيه محمد إبراهيم، ٦٠ سنه، كسر بالضلوع وكدمات وسحجات عموم الجسم، ووالده  سمير كريم السيد، ٥٥ سنة، وكدمات وسحجات عموم الجسم، تم  نقلهم للمستشفيات جمال عبد الناصر والرئيس الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

 

وكشفت التحريات، أن العقار رقم صادر له قرار هدم كلي باسم ورثة علي عبدالرحمن، ولعدم تنفيذ القرار تم تحرير محضر رقم 73بتاريخ، 23/10/2016، ويسكن قاطنيه على مسئوليتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

6 أشخاص سقف غرفه عقار شرق الإسكندرية العصافرة

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