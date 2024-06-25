الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لويد أوستن: التصعيد على الجبهة اللبنانية يهدد بإشعال فتيل حرب إقليمية

لويد أوستن
لويد أوستن

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، أن الدبلوماسية أفضل طريق لتفادي التصعيد بين لبنان وإسرائيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، أن حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، والولايات المتحدة ستضمن أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها.

وأشار  وزير الدفاع الأمريكي، أنه على حماس القبول بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى قطاع غزة.

وزير الدفاع الامريكى إسرائيل إسرائيل وحزب الله حزب الله القاهرة الإخبارية حرب إقليمية لويد اوستن

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