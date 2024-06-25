هل يشفى المصابون بمرض البهاق؟.. أستاذ جلدية يُجيب

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن أصحاب مرض البهاق اليوم يتم شفائهم بسرعة جدًا عن السابق.

وأضاف "فرج"، اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك بعض المستحضرات التي تعالج بشكل سريع من مرض البهاق، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أ، أحد مصابي مرض البهاق أن يتم شفاؤه منه بشكل سريع على عكس السابق.

وجه الدكتور عاصم فرج، الشكر للدولة المصرية لتوفيرها العلاج بأسعار منخفضة عن السابق، مضيفا: "الحكومة خفضت ثمن علاج البهاق إلى 2400 جنيه وسهل جدا الحصول عليه، وفي علاج آخر أقراص ولكن لازم الطبيب اللي يحدد الجرعات".

وتابع: "كنت دايما بقول استحالة إن المصاب بمرض البهاق يخف، زي الصدفية وزي الثعلبة مثلا بقى صفحة طويت".