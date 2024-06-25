يا ليالي.. لطيفة تفتح أغنيات ألبومها الجديد بـ"مفيش ممنوع" (فيديو)

بدأت الفنانة التونسية لطيفة طرح أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "مفيش ممنوع" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى.

وأختارت لطيفة أغنية “يا ليالي” لتفتح بها أغنيات الألبوم وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن تطرح باقي الأغاني تباعا، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي مللك عادل والملحن فلكلور ليبي والموزع الموسيقي تميم.

وتصدرت لطيفة ترند موقع X "تويتر سابقا" فور طرح أغاني الألبوم الذي يحتوي على 8 أغاني باللهجة المصرية، وأغنية بلهجات عربية أخرى، وقامت بتصوير أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، حيث صورت 7 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني.

التفاصيل الكاملة لأغنات ألبوم لطيفة الجديد مفيش ممنوع

وقررت المغنية التونسية طرح الألبوم كاملا دفعة واحدة بناء على رأي جمهورها، بعدما أجرت استفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستشير خلاله الجمهور حول طريقة طرح الأغاني، واختار جمهورها طرح الألبوم كاملا وليس على طريقة السينجل ويضم الألبوم 10 أغنيات وهم كل من: