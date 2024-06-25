الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة يكشف علاقة أزمة الكهرباء بتوفير الموارد المالية بالدولار (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أزمة الكهرباء في مصر بصفة عامة ليست مرتبطة بقصور في شبكة الكهرباء على الإطلاق، فالشبكة لديها القدرة الكاملة على استيعاب أي زيادة في استهلاك الكهرباء، ولكن المشكلة الحقيقية تتلخص في توفير الموارد المالية، وهي موارد دولارية تتطلب استيراد الوقود من الخارج.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه الموارد ستساعد في تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة، وما حدث خلال الفترة الأخيرة كان بسبب أن مصر شهدت ارتفاعًا في الاستهلاك، نتيجة 3 موجات للحرارة الشديدة، ما أثر على استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف.

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