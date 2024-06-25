الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد نتيجة برنامجي الترجمة التخصصية باللغة الصينية والألمانية بجامعة الإسماعيلية الجديدة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمالجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إنه تم اعتماد نتيجة برنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية في كلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 99% أما برنامج اللغة التخصصية باللغة الصينية فقد بلغت النسبة العامة للنجاح 90%.

وهنأ الدكتور ناصر مندور، أول دفعة من طلاب برامج اللغات، متمنيًا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية باعتماد النتيجة واصلا التهنئة للطلاب، مقدمًا الشكر للقائمين على متابعة سير العملية الامتحانية ومراجعة ورصد وإعلان النتائج وعلى رأسهم الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سلوى إبراهيم منسق برامج اللغات بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

 

أسماء الطلاب الأوائل في كل برنامج

كما أعلن الدكتور عادل حسن أسماء الطلاب الخمس الأوائل على كل برنامج والتي جاءت كالتالي:

أولا: الطلاب الخمس الأوائل على برنامج اللغة الصينية:

• المركز الأول الطالبة مريم سمير محمود حفني

• المركز الثاني الطالبة أسماء طلعت عبد العظيم

• المركز الثالث الطالبة روضة أحمد يونس

• المركز الرابع الطالبة هبه الله صلاح عبد الجواد

• المركز الخامس الطالب محمد مصطفى عبد الخالق

ثانيًا: الطلاب الخمس الأوائل على برنامج اللغة التخصصية الألمانية:

• المركز الأول الطالب مروان أحمد فاروق

• المركز الثاني الطالبة نوران جمال عباس

• المركز الثالث الطالب محمد محمد رضوان

• المركز الرابع الطالب يوسف مسعد حسني.

• المركز الخامس الطالبة نانسي مؤمن محمد.

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