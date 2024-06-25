الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريدة وزينة عامر تتوجان بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

فريدة وزينة
فريدة وزينة

توجت فريدة أبو هاشم وزينة عامر بالميدالية الذهبية  لمنافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.

وجاء تتويج فريدة وزينة عقب حصدهما لـ1241 نقطة وأحرز الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال الميدالية الفضية برصيد 1232 وزياو ووه  وزيو زهو  الميدالية البرونزية برصيد  1211 نقطة .

وتقام البطولة بمشاركة  170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا 74 لاعبة  من 42 دولة .

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بفريق مكون من 6 لاعبين و4 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين: معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد شريف ومازن شعبان لمسابقة الفردي، على أن يشارك الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في مسابقة التتابع.

وتضم قائمة اللاعبات ملك إسماعيل، أميرة قنديل، فريدة أبو هاشم وزينة عامر، على أن يشارك الرباعي في منافسات الفردي، ويمثل الثنائي فريدة أبو هاشم  وزينة عامر  مصر في مسابقة التتابع.

ويقود منتخبنا الوطني لناشئي وناشئات الخماسي الحديث جهاز فني مكون من: عمرو أحمد سيد المدير الفني للمنتخب، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، مؤمن سيد و محمد العسال ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل ومحمد أشرف المديرين الفنيين للسلاح، طارق النويهي وزين العابدين أحمد وأحمد صبحي وأحمد سليم وشعبان أحمد المديرين الفنيين للسباحة، هشام سليمان وأحمد سلامة وحمادة الدشناوي وأبو بكر كاكي المديرين الفنيين للجري، إبراهيم سكر ومحمد علاء وأحمد حسام ومحمد خالد المديرين الفنيين للرماية، احمد يحيى وكريم تيمور ومحمد نجاح المديرين الفنيين للموانع، محمد الجمال وحسام عناية المديرين الفنيين للياقة البدنية، يوسف حسن ومحسن حسني وعلاء مهدي للعلاج الطبيعى والاستشفاء الرياضي، آلاء حسن طبيبة المنتخب، داليا علي وأماني مصطفى للتدليك، ومحمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية.

ملك إسماعيل ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث محمد العسال ومحمد الصباحي

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