جثة أشلاء.. مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار فى أسوان

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى منطقة الجزيرة بمدينة أسوان، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب، وذلك أثناء عبور شريط السكة الحديد بمنطقة الجزيرة التابعة لدائرة المدينة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه، وتبين أن الجثة لشاب ثلاثيني وأثناء عبوره شريط السكة الحديد وقع تصادم القطار به، ولفظ انفاسه الأخيرة مباشرة، نظرًا لأن القطار دهسه حتى أصبح جسده أشلاء، ولم يتعرفوا عليه حتى الآن.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.