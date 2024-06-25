كيف يمكن لاستراتيجية الاحتواء أن تشكل أسرة سوية؟.. باحث يجيب

قال الدكتور حازم مبروك عطية الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إن خلق الأسرة السوية الطبيعية يكون بحسن الاختيار من البداية والأهم في اختيار الصفات للزوجين أن تتماشى الأرواح ويكون هناك تآلف يؤدي إلى السكن والرحمة والمودة.

وأضاف "مبروك " اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه على جميع أفراد الأسرة التعامل بمبدأ الاحتواء، ليجد كل فرد من يستمع له من أب وأم وأبناء، مؤكدًا أن هذه الصفة من أهم ملامح الأسرة السوية الناجحة.

وتابع: "الاستماع لا يجب يكون من باب الفراغ وتضييع الوقت ولكن باهتمام وتركيز والانتباه حتى نعلم ونعطي الابن والابنة فرصة للفضفضة ومن المشكلات أن يجد الانسان حريته خارج البيت والأسرة السوية تنشأ بالكلام والاستماع والاحتواء".

