عزة مصطفى: أزمة الكهرباء ليست محلية وتعانى منها 4 دول أوروبية

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه على الحكومة أن تقدر غضب المواطنين من أزمة انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو إرضاء المواطن وتحقيق مصالحه.

وأضافت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن أزمة الكهرباء ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تعاني منها أيضًا أربع دول أوروبية، بالإضافة إلى دول في قارة أمريكا الجنوبية والكويت والعراق.

وأعربت عن إعجابها باعتذار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدة أهمية احترام ظروف البلاد وترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان.

وأوضحت أن السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مما دفع دول نفطية مثل الكويت والعراق إلى تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرة إلى أن مصر تعتبر البيت الوحيد المبني في وسط منطقة مدمرة، حيث إن الأمان للمواطن المصري في خطر، ويجب أن يكون مستعدًا لأي طارئ قد يحدث في أي وقت.

واختتمت "مصطفى": "نحن في أزمة وهناك من يستغل الوضع لتأجيج غضب الناس بسبب انقطاع الكهرباء، ويجب أن ننتبه للضغط السلبي والتسخين الذي يحدث من مصريين وغيرهم، فالأزمة الحالية جاءت للإخوان على طبق من فضة".