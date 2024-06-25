الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ أمراض جلدية: صدفية فروة الرأس لا تسقط الشعر

صدفية فروة الرأس
صدفية فروة الرأس

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن صدفية فروة الرأس لا تسقط الشعر، لكن البشرة الدهنية والقشرة الدهنية تسقط الشعر.

ونصح "فرج" اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، المصابين بصدفية فروة الرأس بعدم الهرش في فروة الرأس أو حكها، مضيفًا: “إذا وضعنا يدنا على فروة الرأس وأصبحت اليد بها زيت فإن البشرة تكون دهنية”.

وأوضح أن فروة الرأس لها أنواع مختلفة، لأن معظم الناس يظنون أن لديهم بشرة دهنية، وهذا ليس بصحيح مؤكدًا أنه بحسب نوع القشرة نأخذ العلاج.

الستات ما يعرفوش يكدبوا البشرة الدهنية سي بي سي صدفية فروة الرأس فروة الرأس القشرة

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