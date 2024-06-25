الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفراد.. يورجن كلوب يكشف لـ«الدستور» حقيقة إلغاء رحلته للقاهرة

كلوب وصلاح - أرشيفية
كلوب وصلاح - أرشيفية

قلّل يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي من «الأخبار المضلّلة» التي طيّرها البعض على منصات التواصل وادّعوا فيها إلغاء المدرب الألماني سفره إلى القاهرة لزيارة أهرامات الجيزة في عطلته الصيفية في منشور قالوا إنه منسوب للرجل على حسابه على فيسبوك.

كانت صفحة منسوبة للألماني يورجن كلوب كتبت على لسانه أنه كان في طريقه لزيارة مصر لمشاهدة الأهرامات، لكنه ألغى الرحلة بسبب أزمة "الكهرباء" التي ادعت هذه الصفحات أنها وراء إلغاء الرجل لزيارته.

"الدستور" تواصلت مع يورجن كلوب لسؤاله عما إذا كانت تلك الصفحة تخصّه أم لا وما إذا كان قد صرح بذلك عبر تلك الصفحة، ليرد المدرب الألماني في (انفراد خاص) للصحيفة بأنها قطعًا صفحة مزيّفة.

وقال كلوب، لـ«الدستور»: "أنا لست على فيسبوك، ليس لدىّ أي صفحة على فيسبوك، وبالتأكيد تلك الصفحة مزيّفة وليست خاصة بي!".

نص رد يورجن كلوب على الدستور

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم المنقضي بعدما قضى ما يزيد علي 8 سنوات في صفوف الريدز، حيث تدرب تحت قيادته المحترف المصري محمد صلاح، والذي تعاقد معه قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، مقابل ما يزيد علي 40 مليون يورو، وعمل أيضًا مع كلوب مهاجم منتخب مصر السابق محمد زيدان، في فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

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